Москва, , 13:01 — REGNUM Те ограничительные меры, которые были введены в РФ в связи с распространением коронавируса, выглядят как чрезмерно избыточные. Об этом 20 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв.

«Я считаю, что эти меры чрезмерно избыточные. Не собираться больше 50 человек в вагоне метро невозможно. Это очевидный маразм. Почему можно запретить проведение мероприятий и при этом не остановить весь транспорт, не парализовать страну вообще полностью? Вирус передается не воздушно-капельным путём, как обычный грипп, а нужна длительная, многочасовая экспозиция. Есть исследования очень обширные в Китае и в Южной Корее, где прослежены все контакты. Кто и как заражался. И с самого начала говорилось о том, что для того, чтобы заразиться, нужно много часов общаться с больным человеком. Маски — доказано! — неэффективны. Это обсуждается уже многие годы», — сказал Воробьёв.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что собственникам торгово-развлекательных объектов в Московской области рекомендовали приостановить работу в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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