Вильнюс, , 13:00 — REGNUM В Литве за минувшие сутки суммарно диагностировано 14 случаев заражения коронавирусом нового типа, а число инфицированных достигло 48, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 марта.

Согласно данным литовского минздрава, большинство из этих случаев — привозные, однако один или больше — заболевшие уже в Литве.

Тем временем по всей стране уже начали действовать пункты мобильной проверки на коронавирус, застрявшие в Евросоюзе и других странах литовцы продолжают возвращаться по гуманитарным коридорам. Остальные точки прибытия в Литву закрыты.

Напомним, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки.