Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами. Как сообщил на брифинге 20 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, такое решение было принято на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«С завтрашнего дня полностью прекратится авиасообщение. Останутся только те авиарейсы, которые будет выполнять грузинская авиакомпания Georgian Airways по координации с правительством Грузии», — заявил Чиковани.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции.