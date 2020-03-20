Кейптаун, , 13:03 — REGNUM Президент ЮАР Cирилл Рамафоса заявил о принятии решительных мер по борьбе с коронавирусом после того, как эпидемиологические прогнозы показали, что от 87 900 до 351 000 человек в ЮАР могут умереть, если правительство не предпримет решительных действий немедленно. Об этом передает новостной портал News24.

На сайте говорится, что прогнозы министерства здравоохранения страны показали, что 87 900 человек могут умереть при уровне заражения 10% населения, 176 000 при уровне заражения 20% и 351 000 при уровне заражения 40%.

Напомним, что в ЮАР было выявлено 150 случаев заражения коронавирусом с тех пор, как у первого пациента — южноафриканца, отправившегося в Италию — был диагностирован COVID-19 около двух недель назад.

В среду, 18 марта, правительство ЮАР объявило, что оно направит сотрудников правоохранительных органов по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение строгих мер, введенных для сдерживания распространения вируса.

Среди данных мер — закрытие всех баров, ресторанов и клубов, если они не смогут сократить количество клиентов до 50 и обеспечить, чтобы все залы соответствовали гигиеническим стандартам.

Представители правительства ЮАР сообщают, что любой, кто нарушил приказ, будет подвергнут судебному преследованию и оштрафован или заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.

В заявлении также говорится, что любой, кто преднамеренно заражает людей коронавирусом, может быть арестован и привлечен к ответственности за нападение, покушение на убийство или убийство.

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