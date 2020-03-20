Тбилиси, , 12:49 — REGNUM

За последние сутки в Грузии выявлено 3 новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных возросло 43 человек. Информацию распространяет официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/

Согласно этой же информации, резко возросло число находящихся в зонах карантина лиц. Если вчера их было 1575 человек, то на 20 марта фиксируются уже 1925 человек.

Еще 271 пациент помещен в стационары для наблюдения и исследований. Выздоровевшим от коронавируса в Грузии на данный момент остается один человек.

Из 43 заболевших врачи особое внимание уделяют состоянию женщины в возрасте старше 80 лет, которая находится в стабильно тяжелом состоянии и страдает хроническими заболеваниями.