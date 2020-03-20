Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Последние трое жителей Грузии, у которых был выявлен коронавирус COVID-19, являются представителями одной семьи, а инфекция была у них выявлена после возвращения из-за границы. Об этом 20 марта рассказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Это семья, побывавшая в США. Это новый кластер», — рассказала журналистам глава минздрава о трех новых случаях.

Она отметила, что выявлены также и те, с кем контактировали заболевшие, и все они находятся под наблюдением. Также Тикарадзе рассказала, что коронавирусную инфекцию подозревают еще у одного пациента. Он находится в Аджарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта было объявлено о трех новых случаях заболевания COVID-19 в Грузии. Всего их в стране насчитывается 43. Один выздоровел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии на пограничных пунктах увеличат «карантинные пространства»