Подгорица, , 12:51 — REGNUM Лоукостер «Победа» вывез 195 российских туристов из Черногории, власти которой ввели запрет на воздушное сообщение на фоне коронавируса. Об этом сообщает 20 марта ТАСС со ссылкой на посольство России в Черногории.

Представитель посольства уточнил, что такое число туристов вывезено первым за 20 марта рейсом лоукостера. Самолёт вылетел из Подгорицы.

По предварительным данным, эвакуация из балканской страны нужно примерно 1 тыс. граждан РФ. Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан из Черногории эвакуируют дополнительными рейсами. Согласовать их вывоз с властями страны получилось не сразу.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Черногории граждан РФ эвакуируют тремя дополнительными рейсами