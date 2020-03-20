Подгорица, 20 марта 2020, 12:51 — REGNUM Лоукостер «Победа» вывез 195 российских туристов из Черногории, власти которой ввели запрет на воздушное сообщение на фоне коронавируса. Об этом сообщает 20 марта ТАСС со ссылкой на посольство России в Черногории.
Представитель посольства уточнил, что такое число туристов вывезено первым за 20 марта рейсом лоукостера. Самолёт вылетел из Подгорицы.
По предварительным данным, эвакуация из балканской страны нужно примерно 1 тыс. граждан РФ. Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан из Черногории эвакуируют дополнительными рейсами. Согласовать их вывоз с властями страны получилось не сразу.
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