Нур-Султан, , 12:40 — REGNUM Президент Казахстана поблагодарил добровольцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса. Об этом глава государства заявил 20 марта на своей странице в Twitter.

«Их труд отражает лучшие моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров!» — написал казахстанский лидер. Отметим, 2020 года в Казахстане объявлен Годом волонтера.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 марта, в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки медики обнаружили пять случаев.

Читайте также: Правительство Казахстана перешло на 24-часовой режим работы