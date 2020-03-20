Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Власти Грузии решили увеличить «карантинные пространства» для содержания лиц, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, возле пограничных пунктов на государственной границе. Об этом 20 марта сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани во время брифинга в администрации правительства, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал чиновник, новые зоны карантина нужны на границе с Россией (пограничный пункт Ларс), Азербайджаном (пограничный пункт Красный мост) и Турцией пограничный пост (Сарпи).

«У пограничных пропускных пунктов Ларс, Красный мост и Сарпи будут обустроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этой ситуацией», — сказал Чиковани.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 марта Грузия закрывает все авиарейсы за исключением разовых, которые согласуют власти страны. Всех жителей Грузии, прибывающих из-за рубежа, в обязательном порядке отправляют на карантин.

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