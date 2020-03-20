Амстердам, , 12:17 — REGNUM В условиях ограничительных мер против распространения коронавируса, которые в частности привели к закрытию сексклубов и к тому, что многие люди работают из дома, в Нидерландах возросла популярность порносайтов. Так, сайт Pornhub 17 марта отметил, что посещаемость в этот день была на 14% выше обычного.

15 марта в Нидерландах было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, в т.ч. ресторанов и кафе, саун, сексклубов и кофешопов. Кроме того, население призвали по возможности работать из дома и ограничить социальные контакты.

После этого Pornhub стал наблюдать сильный рост посещаемости сайта. 15 марта он составил 6,9%, 16 марта — 11,4%, а 17 марта посещаемость была уже 14% выше, чем обычно по вторникам.