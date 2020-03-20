Владикавказ, , 12:17 — REGNUM Транскавказская магистраль работает в штатном режиме с 21:00 19 марта. Расчистка дорожного полотна от снеговых завалов завершена, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

Для того чтобы запустить движение, дорожникам пришлось принудительно спустить 16 лавин. Общее же их количество достигло 36. После обстрела лавинных очагов Транскам был расчищен от снега с помощью 10 единиц тяжелой дорожной техники.

Напомним, Транскавказская магистраль соединяет Россию с Южной Осетией и странами Закавказья. Дорога была закрыта 17 марта из-за схода снежных лавин.

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