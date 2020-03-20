Амстердам, , 12:15 — REGNUM Старейший в Нидерландах Лейденский университет закроется до конца учебного года. До летнего отпуска университет переходит на дистанционное обучение и экзаменовку.

В университете не исключили возможности возвращения к прямому преподаванию, если власти смягчат теперешние меры по борьбе с распространением коронавируса. Однако в целом предпочтение будет даваться дистанционному обучению.

Лейденский университет — первый в стране, который пошёл на столь радикальную меру. При этом другие университеты, например в Гронинген и Утрехте, приняли решение, что они останутся закрытыми и после 6 апреля. В настоящий момент 6 апреля — дата, обозначенная правительством как последний день действия ограничительных мер в связи с коронавирусом.