Киев, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Украина сегодня, 20 марта, отправляет военный грузовой самолет ИЛ-76 в Китай, откуда будет доставлен специальный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщил депутат Рады Андрей Мотовиловец, который сопровождает этот полет, чтобы оформить документы и груз.
Парламентарий уточняет, что из Китая будут доставлены «лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое».
По его словам, на следующей неделе планируется еще один полет в Китай за аналогичным медицинским грузом.
ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский объявил, что 21 марта на Украину из Китая прибудет партия быстрых тестов для выявления инфекции Covid-19 на 1 млн человек.
Накануне стало известно, что Китай предложил Украине «экстренную гуманитарную помощь».