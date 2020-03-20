Киев, , 12:14 — REGNUM Украина сегодня, 20 марта, отправляет военный грузовой самолет ИЛ-76 в Китай, откуда будет доставлен специальный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил депутат Рады Андрей Мотовиловец, который сопровождает этот полет, чтобы оформить документы и груз.

Парламентарий уточняет, что из Китая будут доставлены «лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое».

По его словам, на следующей неделе планируется еще один полет в Китай за аналогичным медицинским грузом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский объявил, что 21 марта на Украину из Китая прибудет партия быстрых тестов для выявления инфекции Covid-19 на 1 млн человек.

Накануне стало известно, что Китай предложил Украине «экстренную гуманитарную помощь».