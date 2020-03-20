Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM В связи с чрезвычайным положением по коронавирусу правительство Казахстана перешло на круглосуточный режим работы. Об этом 20 марта заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, все важные решения, направленные на защиту жизни и здоровья населения, в правительстве принимаются в течение одного или двух дней.

Тугжанов также обратил внимание на появление ложной информации о смерти из-за коронавируса. «Никаких летальных случаев в Казахстане от коронавируса нет», — сказал заместитель главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 марта, в Казахстане зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 16 марта в республике действует чрезвычайное положение.

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