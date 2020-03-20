Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Авиасообщение по всем направлениям закроет Грузия с 21 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом 20 марта сообщил журналистам пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани на брифинге в правительственной администрации, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Как вы знаете, на сегодняшний день в Грузии имеется 43 подтвержденных случая заражения людей <…> Учитывая сложившуюся ситуацию, Межведомственный совет, созданный в отношении Коронавируса, принял несколько решений, в том числе с завтрашнего дня все воздушные перевозки будут приостановлены», — сказал Чиковани.

Он также сообщил, что в виде исключения продолжат совершать единичные рейсы самолеты компании Georgian Airways. Эти полеты будут согласовываться правительством страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса на территорию Грузии запрещен въезд иностранцев. Всех, кто возвращается на родину из-за границы, отправляют в карантинную зону.

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