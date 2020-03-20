Барнаул, , 11:59 — REGNUM В России эффективным считается антисептик с 70%-ным спиртовым раствором, пояснил корреспонденту ИА REGNUM алтайский доктор с многолетним стажем Игорь Червяков, комментируя появившееся ранее заявление учёных из Германии и Швейцарии о том, что дезинфицирующие средства для рук эффективны от коронавируса при содержании спирта выше 30%.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в аптеках России возник дефицит медицинских масок и антисептиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта под медицинским наблюдением в целом по России находились 62 541 человек, под контролем остаются 22 178 человек.