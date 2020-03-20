Каир, , 11:52 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что африканским странам следует «подготовиться к худшему» в рамках реагирования на текущую пандемию коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в течение долгого времени Африка оставалась наименее затронутым вспышкой коронавируса континентом, но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что слабые системы общественного здравоохранения стран Африки могут быть быстро перегружены.

В связи с этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: «Африка должна проснуться… в других странах мы наблюдали, как [распространение] вируса в действительности ускоряется после определенного переломного момента».

Всего в Африке было зарегистрировано 17 летальных исходов от заболевания: шесть в Египте, шесть в Алжире, два в Марокко, один в Судане, один в Буркина-Фасо и один в Тунисе.