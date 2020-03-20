Монтрёй, Франция, , 11:42 — REGNUM Сэм Фишер (главный герой популярной серии видеоигр Splinter Cell) появится в Ghost Recon: Breakpoint. Об этом сообщалось на официальной Twitter-странице игры 19 марта.

https://twitter.com/GhostRecon/status/1240669502469287936

Новое приключение с участием Сэма Фишера появится в игре 24 марта 2020 года. Вероятно, игроков ожидает кроссовер Splinter Cell и «Терминатора» (сейчас в Ghost Recon: Breakpoint идёт событие, посвящённое этой кинофраншизе).

Напомним, релиз тактического шутера Ghost Recon: Breakpoint состоялся в октябре 2019 года. Игра была холодно принята как геймерами, так и критиками.

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