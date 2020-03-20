Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Водители маршруток проведут акцию протеста 20 марта в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Палитраньюс».

По данным журналистов, акцию планируется провести в столичном районе Глдани. Водители рассказали, что они хотят публично задать вопрос, какие переговоры идут между мэрией грузинской столицы и тбилисским автотранспортным предприятием, в котором они работают. У активистов есть подозрения, что переговоры не ведутся совсем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии временно приостановлена работа городских маршруток с 18 марта. Власти назвали их наиболее опасным видом общественного транспорта с точки зрения заражения коронавирусом. В то же время мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что водителей маршруток без дохода не оставят.

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