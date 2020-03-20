Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM В новых комиксах линейки Dark Nights: Death Metal появится «Бэтмен-Тираннозавр». Об этом 20 марта сообщает портал ComicBook.

Выпуск первого комикса этой серии состоится 13 мая 2020 года. По сюжету, герои комиксов DC встретят несколько «злых-бэтменов», в том числе и суперзлодея-динозавра.

Напомним, Бэтмен — это популярный персонаж комиксов издательства DC Comics. В 2021 году ожидается новая экранизация его приключений с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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