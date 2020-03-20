Хельсинки, 20 марта 2020, 11:19 — REGNUM Новое дополнение к игре Cities: Skylines под названием Sunset Harbor будет посвящено морским перевозкам. Об этом 19 марта сообщил портал Eurogamer.
Теперь геймеры смогут строить целые районы города, отведённые для коммерческого рыболовства и морских грузоперевозок. Релиз дополнения ожидается 26 марта 2020 года.
Напомним, Cities: Skylines — это градостроительный симулятор от финской студии Colossal Order. Его релиз состоялся в 2015 году.
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