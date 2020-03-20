Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В парламент Грузии временно перестали пускать журналистов в связи возросшей угрозой распространения коронавируса COVID-19. Такое постановление приняли депутаты парламента на заседании 20 марта, сообщает телеканал «Палитраньюс».

По данным журналистов, пресс-службе законодательного органа поручили обеспечить запись и публикацию комментариев народных избранников. Кроме того, заседания всех комитетов и сессий, как обычно, транслируются в онлайн-режиме и на Общественном телевидении.

Стоит отметить, что первые профилактические меры в парламенте приняли несколько дней назад. Тогда были определены места, где депутаты, соблюдая безопасное расстояние, должны были давать комментарии журналистам.

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