Сан-Франциско, США, 20 марта 2020, 11:13 — REGNUM Стала известна новая дата проведения GDC 2020 (Game Developers Conference). Крупнейшая в мире конференция разработчиков игр стартует 4 августа в Сан-Франциско (США), сообщается 20 марта на официальном сайте мероприятия.
Конференция завершится 6 августа 2020 года. Организаторы мероприятия обещают сделать всё возможное, чтобы позаботиться о безопасности здоровья посетителей.
Напомним, изначально GDC 2020 должна была пройти в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса конференцию пришлось перенести.
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