Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск заявил о готовности наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Нью-Йорка.

Так, на своей странице в Twitter Маск написал, что выпуск аппаратов ИВЛ — это «нетрудно, но начать производить мгновенно нельзя».

На это сообщение обратил внимание мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, мегаполис нуждается в аппаратах ИВЛ. В свою очередь Илон Маск обещал, что его представители обсудят сложившуюся ситуацию с помощниками мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20:00 19 марта (03:00 мск 20 марта) в США было зарегистрировано 13 тысяч 680 случаев заражения, включая 200 летальных исходов. Больше всего жизней — 74 — вирус унёс в штате Вашингтон. В штате Нью-Йорк произошло 34 смертельных случая.

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