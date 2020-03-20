Белгород, 20 марта 2020, 11:10 — REGNUM Тайник с косметическим средством обнаружили в автомобиле гражданина Украины сотрудники Белгородской таможни. Иностранец пытался вывезти из России сыворотку для роста ресниц, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.
Машину исследовали при помощи инспекционно-досмотрового комплекса на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Таможенники обнаружили в запасном колесе и под обшивкой задних дверей автомобиля 149 упаковок косметической сыворотки.
За сокрытие товаров от таможенного контроля в отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении.