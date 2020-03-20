Алма-Ата, Казахстан, , 11:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Киргизии в 137 км к югу от Алма-Аты, сообщили 20 марта в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зафиксированы 20 марта в 6 часов 49 минут (3:49 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.

Напомним, 19 марта в 600 км к юго-западу от Алма-Аты в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5. 16 марта в 581 км на восток от Алма-Аты в Китае зафиксированы толчки магнитудой 4,2.

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