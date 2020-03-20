Абакан, , 10:58 — REGNUM Проблема дефицита медицинских масок и дезинфицирующих средств остро стоит не только в Хакасии, но и по всей России. Такое заявление глава Хакасии Валентин Коновалов сделал 19 марта, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире.

«Связано это с тем, что у нас в стране в принципе ограниченное количество производителей масок», — объяснил Коновалов.

По его словам, которые приводит официальный сайт правительства региона, частично материалы для изготовления медицинских масок закупались в Китае, а на границе на сегодняшний день введены ограничения.

В настоящее время российские производители наращивают объёмы производства.

«В ближайшее время, полагаю, этот вопрос будет закрыт. От региона мало что зависит», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Заболевший приехал в Абакан, побывав в Германии. В городе введен режим ЧС, в республике — режим повышенной готовности.

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