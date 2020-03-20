Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Правительство Грузии сегодня полностью готово к тому, чтобы эффективно ответить на вызов, брошенный коронавирусом, и обязательно достигнет успеха в этой борьбе и будет одним из самых эффективных в ней. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после окончания заседания Совета безопасности. Главной темой был коронавирус и его распространение в стране.

По информации премьера, до заседания Совбеза в формате межведомственного координационного совета состоялись встречи с отдельными блоками правительства и международными партнерами, на которых была зафиксирована готовность к преодолению сложившегося в стране и мире кризиса.

«Есть несколько направлений, в которых мы должны быть особенно консолидированы, чтобы эффективно бороться с вирусом. Это прежде всего медицинское направление, за которое отвечает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Это обеспечение правопорядка, за что отвечает глава МВД Вахтанг Гомелаури, управление запасами продовольствия, логистикой и доставкой, за что отвечает министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, и экономическое направление, которое разработает план действий для нанесения экономике страны как можно меньшего ущерба и быстрого восстановления после окончания кризиса. За это направление отвечает вице-премьер Майя Цкитишвили», — сообщил Георгий Гахария.

Он еще раз призвал всех граждан, особенно престарелых, оставаться дома и без крайней необходимости покидать свои квартиры, и подчеркнул, что по поручению правительства Почта Грузии обеспечит пенсионеров всеми необходимыми услугами, которые до сих пор им предоставляло государство.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей.