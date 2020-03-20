Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Грузия закрывает большинство торговых объектов по всей стране, кроме сетей продовольственных магазинов, аптечных сетей, автозаправочных станций и банковских отделений, обслуживающих в том числе выдачу денежных переводов.

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности, в котором принимали участие президент Саломе Зурабишвили и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Необходимость таких ограничений премьер объяснил переходом страны от этапа сдерживания к этапу внутреннего распространения коронавируса и подчеркнул, что такие меры необходимы для максимального сокращения социальных контактов и, как следствие, вероятности передачи вируса от зараженных граждан к здоровым.

По его же словам, на заседании обсуждался и вопрос объявления в стране чрезвычайного положения, но исходя из рекомендаций минздрава и врачей-специалистов, сегодня такой необходимости в стране нет.

Гахария не исключил, что эта необходимость может появиться завтра или послезавтра, и подчеркнул, что в этом случае правительство примет соответствующее решение, а президент объявит чрезвычайное положение.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей.