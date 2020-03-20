Шицзячжуан, Китай, , 10:35 — REGNUM В провинции Хэбэй на севере Китая будет построено 15 тыс. базовых станций 5G до конца текущего года, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Благодаря этому регион намерен продвинуться в развитии систем коммуникации. Особенно это важно для 11 городов региона и нового района «Сюнань». Ожидается, что покрытие их связью нового поколения будет завершено до конца года.

Провинция планирует увеличить годовые инвестиции в основные средства до 13,87 млрд юаней (около $1,96 млрд), а также продолжить развитие приложений 5G в ключевых сферах вроде промышленного интернета, телемедицины и «умных городов». По данным на 4 марта в регионе всего в процессе строительства было 3360 станций 5G.