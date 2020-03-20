Кигали, , 10:41 — REGNUM Власти Руанды приостановили осуществление всех международных пассажирских авиарейсов после обнаружения трех новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их число достигло 11. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, распоряжение вступило в силу с полуночи пятницы, 20 марта, и будет применяться в течение 30 дней.

Три новых зараженных в Руанде — гражданка Индии, которая прибыла в страну 8 марта и состоит в браке с мужчиной, у которого ранее был положительный результат на COVID-19, 26-летний гражданин Руанды, который недавно не путешествовал и 45-летний гражданин Руанды, приехавший из Бельгии через Аддис-Абебу.

На официальной странице местной авиакомпании RwandAir в Твиттере сообщается, что всем пассажирам, которые приобрели билеты на срок приостановки полетов, перебронируют билеты или возместят их стоимость.