Анкара, , 10:28 — REGNUM Пользователь с ником Artem опубликовал на своём YouTube-канале запись геймплея предстоящей игры Mount & Blade 2: Bannerlord. В ролике показана осада одной из крепостей.

На представленной записи происходит масштабное сражение между двумя фракциями: Баттанией и Империей. Для захвата крепости одной из сторон нужно победить всех представителей другой.

Игра появится в «раннем доступе» Steam 31 марта 2020 года. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

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