Тяньцзинь, Китай, , 10:23 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая выявлен первый «импортный» случай заражения новым коронавирусом, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Пациентом оказалась 23-летнияя женщина, которая учится в Великобритании. Она прилетела рейсом LX-451 из Лондона в Цюрих 16 марта прежде, чем рейсом LX-160 направиться в Токио в тот же день. Она покинула Токио рейсом CA-926 на следующие сутки и приземлилась в Пекине тогда же. Затем она попала в специализированный карантинный центр в Тяньцзине для дальнейших медицинских наблюдений ранним утром 18 марта.

У женщины был жар, с которым она была доставлена в Народный госпиталь Тяньцзиня, где и был подтверждён диагноз COVID-19 за день до того, как она была направлена в госпиталь Хайхэ, который предназначен специально для больных коронавирусом. Всего в городе выявлено 136 внутренних случаев заражения коронавирусом нового типа.