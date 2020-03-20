Краснодар, , 10:18 — REGNUM Два человека из троих заболевших коронавирусом проходят лечение на территории Краснодарского края, сообщили 20 марта в пресс-службе краевой администрации.

Как уточняется, одна из заболевших находилась на Кубани транзитом и уже отправилась в Москву, где и продолжает лечение. Двое заболевших мужчин продолжают лечение — один из них, напомним, приехал из Италии, он лечится в больнице Краснодара, второй въехал на территорию края из Армении и лечится в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 марта, стало известно о выявлении нового коронавируса у двоих человек на Кубани, ранее в Краснодаре вирус нашли ещё у одного пациента.