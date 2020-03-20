Вашингтон, , 10:18 — REGNUM К известному шутеру Serious Sam выпустили модификацию, которая добавляет в неё персонажей и элементы игр серии Doom. Мод был добавлен на сервис Steam 19 марта 2020 года.

Проект получил название Serious DOOM: Hell In Egypt. Разработчики отмечают, что пока он имеет статус демонстрационной версии.

Напомним, сегодня, 20 марта 2020 года состоялся релиз игры Doom Eternal. Eё разработкой занималась компания id Software, в качестве издателья выступила Bethesda Softworks. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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