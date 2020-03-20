Кембридж, Великобритания, , 10:15 — REGNUM Разработчики из Ninja Theory выпустили релизный трейлер своей многопользовательской экшен-игры Bleeding Edge. Ролик был опубликован 19 марта на официальном YouTube-канале студии.

В Bleeding Edge игрокам предстоит взять на себя управление бойцом-киборгом с особыми способностями и сразиться с противниками на арене, оборудованной различными ловушками. Разработчики заявляют, что успех каждого матча будет зависеть от слаженной командной работы.

Релиз Bleeding Edge ожидается 24 марта 2020 года. Игра будет доступна на PC и Xbox One.

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