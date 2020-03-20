Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Число выявленных заразившихся новой коронавирусной инфекцией 20 марта в Грузии выросло. Об этом сообщается на специализированном государственном сайте Stopcov.ge.

Согласно обновленным данным, положительные результаты исследований получены по трем новым пациентам. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 выросло до 43.

Кроме этого, по официальной информации, в Грузии 271 пациент госпитализированы, а 1925 помещены в карантинную зону.

Стоит отметить, что 19 марта министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что в стране для помещения в карантин подготовлено порядка двух тысяч мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обсудили возможность введения режима ЧП из-за коронавируса