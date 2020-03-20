Ереван, , 10:06 — REGNUM Медики в Армении выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом — общее число инфицированных достигло 136. Об этом 20 марта сообщили на странице Армянского единого информационного центра в Facebook.

«В Армении подтверждены 136 случаев коронавируса», — написали в информационном центре. Ранее сообщалось о заражении 122 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта Россия и Армения временно прекратили пассажирское сообщение. Вместе с тем стороны договорились о беспрепятственном возврате граждан домой.