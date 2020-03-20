Кэри, США, , 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр. На этот раз пользователи могут получить Watch Dogs и Stanley Parable, сообщалось 19 марта в сервисе.

Акция продлится до 2 апреля 2020 года. После этого бесплатными для пользователей Epic Games Store станут игры Figment и Tormentor x Punisher.

Напомним, Epic Games Store — это популярный сервис цифровой дистрибуции игр. Его запуск состоялся в декабре 2018 года.

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