Львов, Украина, , 10:05 — REGNUM Диагноз COVID-19 подтвердился у майора ВСУ по фамилии Супрунюк, который находится на стационарном лечении. Об этом сообщил 20 марта анонимный telegram-канал «СВАРЩИКИ» со ссылкой на медицинских сотрудников львовского центрального военного клинического госпиталя.

По данным источника, майор мог заразиться коронавирусной инфекцией от своей дочери, которая прилетела из Италии. Известно, что Супрунюк собирался выехать в зону проведения карательной операции против населения Донбасса.

Все контактировавшие с боевиком ВСУ, проходят обследование. Командование ВСУ скрывает факт заражения, отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до 26.

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