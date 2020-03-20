Додома, , 10:02 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Танзании возросло до шести, после того как министерство здравоохранения страны в четверг, 19 марта, объявило о двух новых случаях заболевания. Об этом передает ВВС Swahili.

Как сообщили в министерстве, оба случая были выявлены у граждан Танзании в возрасте 40 лет — один из которых ездил в ЮАР, а другой — в Данию, Швейцарию и Францию.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Танзании был выявлен во вторник, 17 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Танзании выявлен первый случай заражения коронавирусом