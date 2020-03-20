Ирвайн, США, , 09:58 — REGNUM Ведущий геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан рассказал о способностях Эхо — нового персонажа игры. Ролик с описанием особенностей героини был опубликован 19 марта на YouTube-канале проекта.

Главными особенностями Эхо станут возможности летать и копировать умения других персонажей. Так, она может менять свою роль прямо во время матча: становясь медиком, танком или атакующим героем.

Напомним, Overwatch — это многопользовательский шутер от компании Blizzard Entertainment. В нём две команды игроков сражаются друг с другом, управляя уникальными персонажами с особыми способностями.

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