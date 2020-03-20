Оттава, , 09:51 — REGNUM Авторы The Messenger из студии Sabotage анонсировали свою новую игру под названием Sea of Stars. Её дебютный трейлер был опубликован 19 марта на YouTube-канале разработчиков.

Sea of Stars — это ролевая игра с пошаговыми боями, в которой геймеры будут управлять «двумя детьми солнцестояния». Сюжетно она является приквелом The Messenger.

В данный момент разработчики из Sabotage собирают деньги на разработку Sea of Stars на Kickstarter. Ожидаемая дата релиза — март 2022 года.

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