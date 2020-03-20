Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Возможность введения режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии обсудили на Совете безопасности страны. Об этом 19 марта рассказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Общественное телевидение.

Глава грузинского правительства отметил, что в заседании совета участвовала и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы обсудили возможность объявления чрезвычайного положения в масштабе всей страны. На сегодняшний день, я хотел бы подчеркнуть, что такой необходимости не существует», — рассказал Гахария.

При этом он отметил, что в случае необходимости ввести режим ЧП, это решение будет принято в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что в Грузии режим чрезвычайного положения вводится президентом страны на основании представления премьер-министра. Эта мера включает в себя ограничение ряда прав граждан и свободы слова СМИ.

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