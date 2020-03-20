Нджамена, , 09:52 — REGNUM Все международные рейсы в Чаде были приостановлены сроком на две недели, начиная с полуночи четверга, 19 марта. Об этом передает ВВС Africa.

В заявлении правительства говорится, что грузовые самолеты будут допущены в страну, несмотря на закрытие воздушного пространства.

Власти Чада также закрыли свои сухопутные границы с Суданом и Центральноафриканской Республикой после того, как в обеих странах были зарегистрированы случаи коронавируса.

Однако границы Чада с Камеруном и Нигерией будут оставаться открытыми, несмотря на то, что в них также сообщалось о случаях заражения вирусом.

Кроме того, в рамках мер противодействия вирусу в Чаде также были запрещены собрания людей более 50 человек.

По сообщению репортеров, на сегодняшний день в Чаде не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.