Штат Калифорния, США, , 09:30 — REGNUM В Калифорнии за два месяца коронавирусом могут заразиться более 25,5 млн жителей. Об этом говорится в письме губернатора Гэвина Ньюсома президенту США Дональду Трампу.

«Мы прогнозируем, что примерно 56% нашего населения — 25,5 млн человек — будут заражены вирусом в течение восьми недель», — говорится в письме.

По его словам, в ряде районов число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20:00 19 марта (03:00 мск 20 марта) в США было зарегистрировано 13 тысяч 680 случаев заражения, включая 200 летальных исходов. Больше всего жизней — 74 — вирус унёс в штате Вашингтон. В штате Нью-Йорк произошло 34 смертельных случая.

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