Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Фонд помощи Казахстану на время кризиса предложил создать первый президент республики Нурсултан Назарбаев 20 марта в своем обращении к народу, сообщили в пресс-службе экс-президента.

Он предложил создать такие фонды в каждом областном центре. Они будут накапливать средства неравнодушных граждан, которые хотят помочь стране во время кризиса.

В качестве успешного примера такого подхода Назарбаев назвал восстановление Арыси после взрыва складов с боеприпасами. Он также призвал представителей бизнеса не увольнять работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта первый президент Казахстана призвал жителей республики подержать главу государства и правительство в борьбе с распространением коронавируса.

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