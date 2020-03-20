Тбилиси, , 09:26 — REGNUM Заболевание коронавирусной пневмонией одной из жительниц Грузии может закончиться её смертью. Такое заявление 19 марта сделала клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая перед журналистами, сообщает агентство Report.

«Состояние одного из пациентов инфекционной больницы очень тяжелое», — сказала медик.

Она пояснила, что у заболевшей имеется хроническое заболевание, кроме этого у нее преклонный возраст. Эзугбая также рассказала, что тяжело болезнь протекает еще у двоих пациентов, остальные инфицированные ее переносят легко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта число заболевших COVID-19 в Грузии выросло до 40. Кроме того, 275 человек помещены в клиники с признаками коронавирусной инфекции. Один человек поборол болезнь и выписан из больницы.

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