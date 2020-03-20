Амстердам, , 09:16 — REGNUM Меры, принимаемые церквями в Нидерландах в связи со вспышкой коронавируса, приводят к тому, что многие прихожане участвуют в службах на расстоянии. Число посетителей церковного сайта, предлагающего потоковые передачи служб, в минувшие выходные почти утроилось. Как ожидается, в ближайшие выходные посетителей ещё увеличится.

В обычное время услугами сайта Kerkomroep Nederland, который передаёт службы как протестантских, так и католической церквей, пользуется около 10% прихожан, или 50.000−60.000 человек. В минувшие выходные на сайте было 140.000 посетителей.

Многие церкви из-за коронавируса в минувшие выходные проводили службы при закрытых дверях.

Как Протестантская церковь Нидерландов, так и Католическая церковь отменили все открытые службы. Т.о. службы на сайте Kerkomroep Nederland передаются из пустых церквей.