Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Поддержать правительство и президента Казахстана в борьбе с коронавирусом призвал первый глава республики Нурсултан Назарбаев, сообщили 20 марта в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев сказал, что ситуация с распространением коронавируса усугубляется мировым финансовым кризисом. Он назвал глобальные угрозы, перед которыми оказался Казахстан, «идеальным штормом».

«Нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело», — считает бывший президент республики. Он также поддержал введение чрезвычайного положения в Казахстане.

Назарбаев призвал правительство разработать проект контрмер в случае, если ситуация станет долговременной. «Важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии», — сказал экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение. Транспортное сообщение с Алма-Атой и Нур-Султаном закроют с 22 марта.

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